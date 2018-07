Comitê dos Jogos do Rio 2016 tem déficit nos dois primeiros anos

RIO - Já estamos no segundo mês de 2013, mas só nesta sexta-feira - véspera de carnaval - o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 divulgou o seu balanço contábil de 2011. O documento mostra déficit de R$ 99,267 milhões acumulados ao longo dos dois primeiros anos da entidade: R$ 22,7 milhões, em 2010, e R$ 76,56 milhões, no ano seguinte.

Em 2011, o Rio 2016 precisou pegar R$ 77,3 milhões em empréstimos com o Comitê Olímpico Internacional (COI). Em nota, o comitê informou que o "objetivo do Comitê Organizador com a realização dos Jogos não é ter lucro, mas sim balancear custos e despesas".

O COI, segundo a nota, adiantou recursos que já seriam repassados ao Rio 2016, "por conta de recebimentos futuros dos patrocinadores internacionais". "Na data de hoje, todos esses adiantamentos foram cobertos".

O Comitê Organizador de Londres também teve déficit crescente nos primeiros anos, que só começou a cair nos dois anos antes anteriores aos Jogos Olímpicos de 2012. No segundo ano de operação, o déficit foi de 31,7 milhões de libras (R$ 98,5 milhões).