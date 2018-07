Comitê Executivo do COI recomenda reconhecimento do Sudão do Sul O Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou nesta terça-feira que o Sudão do Sul receba o reconhecimento olímpico, um passo que permitiria que a mais nova nação do mundo envie uma equipe para os Jogos do Rio, no próximo ano. Os membros do COI vão votar sobre a recomendação no próximo domingo, disse o porta-voz do comitê, Mark Adams.