Comitê Internacional volta atrás e pede mais tempo para decidir sobre a medalha olímpica de Armstrong Lance Armstrong permanecerá um pouco mais com a sua medalha de bronze na Olimpíada de Sydney-2000, pois o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu esperar um informe da federação internacional de ciclismo antes de cassá-la. O norte-americano, de 41 anos, já teve seus sete títulos da Volta da França anulados, e em outubro foi banido do esporte pela União Internacional do Ciclismo, que ratificou as sanções da Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) contra ele.