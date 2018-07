Comitê italiano tenta suspender família por doping

Alessandro Petacchi, companheiro de Bernucci na equipe Lampre, também é investigado depois que a polícia supostamente encontrou na casa de ambos drogas que poderiam ter sido utilizadas para se doparem. Foi pedida uma suspensão de seis anos para Bernucci, que encara a sua segunda punição depois de dar positivo em um controle antidoping e ser demitido da equipe T-Mobile em 2007.

Também foi recomendada suspensões de quatro anos para cada um dos outros familiares, que não poderiam participar de qualquer competição esportiva na Itália. O caso será decidido pelo tribunal antidoping do Coni. "Não esperava que o procurador Torri pediria uma punição tão severa, esclarecerei minha postura quando for citado pelo tribunal antidoping", disse Bernucci. "Creio que minha família não tem nada a ver com isto. Meus parentes não fizeram nada".