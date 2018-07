Comitê não afasta diretor sob suspeita

RIO - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 disse ontem que não vai afastar o diretor de segurança da entidade, Luiz Fernando Corrêa, alvo de ação do Ministério Público Federal, em Brasília, por improbidade administrativa. Em 2007, então secretário nacional de Segurança Pública, Corrêa esteve à frente de processo que contratou, sem licitação, R$ 170 milhões em equipamentos de tecnologia para o Pan do Rio. Segundo o MPF, houve sobrepreço de, no mínimo, R$ 18 milhões.

"A perícia se concentrou em R$ 40 milhões de produtos e, após avaliação cuidadosa, constatou que eles deveriam ter custado R$ 22 milhões", informou o MPF, que ingressou com a ação em junho de 2010 - um mês após Corrêa assumir o cargo atual. A assessoria de imprensa do Rio 2016, no entanto, informou ainda não ter sido informada oficialmente sobre o caso.