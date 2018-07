Comitê Olímpico da Ucrânia reelege lenda do atletismo Bubka

Um dos maiores atletas do salto com vara da história, Sergei Bubka foi reeleito presidente do Comitê Olímpico da Ucrânia, nesta terça-feira. O ex-saltador vai assumir seu terceiro mandato de quatro anos à frente da entidade, que passou a presidir em 2005.

Na eleição, Bubka contou com 108 votos a favor e apenas um contra sua reeleição. Em uma de suas principais ações à frente do Comitê, o ex-esportista liderou a candidatura de Lviv para receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. A iniciativa acabou sendo finalizada em junho deste ano por causa dos conflitos civis na região leste do país e do confronto político com a Rússia.

Antes de se dedicar ao comitê, Bubka foi um dos grandes nomes do atletismo mundial. Ele quebrou o recorde mundial do salto com vara nada menos que 35 vezes, além de se sagrar campeão olímpico em Seul, em 1988. Também é o dono de 13 das melhores marcas da modalidade até hoje.