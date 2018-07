Comitê Olímpico de Londres define mascotes para Jogos

O Comitê Olímpico de Londres apresentou nesta quarta-feira os dois mascotes da Olimpíada de 2012. Os ciclopes Wenlock e Mandeville terão o objetivo de atrair o público infantil, uma das metas traçadas pela organização dos Jogos Olímpicos, que serão realizados daqui a dois anos.

No site oficial da Olimpíada, as crianças poderão interagir com os mascotes, batizados com os nomes de duas pequenas cidades da Inglaterra. "Elas querem algo com quem possam interagir e que tenha uma história. Nós queremos trazer de volta pessoas jovens ao esporte", afirmou o presidente da comissão organizadora dos Jogos Olímpicos de 2012, Sebastian Coe.

Os ciclopes foram baseados em um conto do escritor Michael Morpurgo. Na cerimônia de apresentação dos mascotes foi exibido um vídeo em que Wenlock e Mandeville imitavam atletas como o jamaicano Usain Bolt e o boxeador britânico Amir Khan.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos esperam que Wenlock e Mandeville sejam bem recebidos pela população britânica, que criticou a logomarca do evento, lançada em 2007. Além disso, a previsão é de que a venda com os produtos relacionados aos dois mascotes incrementem o orçamento previsto para o marketing em 10 a 20%.