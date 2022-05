Reunião do Comitê Olímpico terá participação de russos: 'Não são representantes de seus países'

Dois membros russos do Comitê Olímpico Internacional vão poder participar do encontro da entidade nesta semana, apesar da invasão russa à Ucrânia. O COI informou nesta segunda-feira que eles não são representantes dos seus países. A Rússia conta hoje com Yelena Isinbayeva e Shamil Tarpishchev, dois campeões olímpicos no salto com vara. Além disso, Vitaly Smirnov, de 87 anos, é um membro honorário do comitê e atua há mais de 50 anos a serviço da entidade.

"De acordo com a Carta Olímpica, os membros do COI não são representantes de seus países dentro do COI", disse o porta-voz do COI à Reuters sobre a presença dos russos na reunião. A entidade informou que Isinbayeva, que faz parte da comissão de atletas do COI, dentre outros grupos, não participou das últimas convocações da comissão, sem fornecer mais detalhes.

Desde a invasão da Ucrânia em fevereiro, que o governo russo chama de "operação militar especial", muitos órgãos esportivos mudaram competições e suspenderam equipes ou atletas russos, enquanto patrocinadores encerraram contratos como forma de protesto à guerra. O COI recomendou que as competições e disputas em solo russo sejam canceladas ou realocadas e que os atletas russos e bielorrussos compitam sob uma bandeira neutra ou não participem.

O COI não emitiu nenhuma sanção ao Comitê Olímpico Russo e sua liderança ou contra os membros russos da própria entidade. "O COI garante que os Comitês Olímpicos Nacionais, membros do COI e autoridades nacionais que não apoiam a guerra não são responsabilizados pelas decisões de seu governo e estão protegidos", disse o porta-voz. "O COI continua monitorando de perto a situação e se reserva o direito de adaptar as medidas dependendo de novos desenvolvimentos do caso".

O mundo do esporte tem adotado sanções e banimentos de atletas e equipes russas nos últimos meses. A Fórmula 1 cancelou o contrato com o GP da Rússia e a organização do Torneio de Wimbledon vetou a presença de tenistas russos e belorussos na edição deste ano. Decisões recentes da Uefa baniram os russos da Eurocopa feminina e da disputa por uma vaga na Copa do Mundo do próximo ano. A seleção masculina já foi excluída das Eliminatórias, impedindo sua participação no Mundial do Catar, no fim do ano. Além disso, a equipe nacional foi proibida de disputar os Jogos Paralímpicos de Inverno, de Pequim, no começo do ano.