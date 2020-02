Comitê Olímpico Italiano pede cancelamento de eventos após casos de coronavírus

O temor com a epidemia de coronavírus, agora denominado Covid-19, começou na China há algumas semanas e agora chegou na Itália, afetando vários eventos esportivos pelo país. Neste sábado, o presidente do Comitê Olímpico Italiano (CONI, na sigla em italiano), Giovanni Malagó, pediu o cancelamento de várias competições previstas nas regiões da Lombardia e do Veneto, no norte da Itália, depois da confirmação de duas mortes e 28 pessoas contagiadas pela doença nas últimas horas.

"Se há competições de qualquer esporte nas zonas onde há esses casos (de coronavírus), elas não poderão mais acontecer. É muito simples", afirmou Malagó em declarações dadas durante um evento esportivo na cidade de Montalcino, na região da Toscana, que fica na parte central da Itália.

Como consequência imediata depois da confirmação da entrada do coronavírus no país, dois jogos de futebol, que seria neste domingo, já foram cancelados. Um deles é entre Piacenza e Sanbenedettese, pela Série C, na cidade de Piacenza, na região da Lombardia, que faz fronteira com a Emilia-Romagna. O outro é entre Mantova e Fanfulla, pela Série D.

Outras modalidades afetadas pelo temor da propagação da doença são basquete, vôlei, hóquei no gelo e patinação artística. Todas tiveram eventos deste final de semana cancelados ou reprogramados para uma data futura.