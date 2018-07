Comitê Olímpico Russo promete reformas contra doping

O Comitê Olímpico Russo prometeu neste sábado liderar esforços para reformar a Federação Russa de Atletismo, que foi suspensa pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) de todas as competições da modalidade, assim como os seus atletas, após a revelação de um escândalo de doping que envolve o país. Por causa do problema, a Rússia corre o risco de não participar dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, nesta modalidade.

Por meio de uma votação em que foi derrotada de forma massacrante, por 22 votos a 1, a IAAF suspendeu a entidade russa quatro dias depois que um relatório da Agência Mundial Antidoping (Wada, da sigla em inglês) acusar o próprio governo russo de ajudar a acobertar um vasto programa de doping com seus atletas.

"O Comitê Olímpico Russo está preparado para tomar a iniciativa de reformar (a Federação Russa de Atletismo) de acordo com os requisitos da IAAF e da legislação antidoping", afirmou o presidente da entidade olímpica russa, Alexander Zhukov, por meio de um comunicado.

Considerado um político importante na Rússia e aliado do presidente Vladimir Putin, Zhukov se manifestou dois dias depois de se reunir com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. E neste sábado ele disse estar "convencido de que as ações do Comitê Olímpico Russo neste campo encontrarão o apoio da direção do COI, da Wada e a da IAAF".

Neste domingo haverá uma reunião de emergência dos líderes da Federação Russa de Atletismo que será realizada no Ministério de Esportes do país, que é liderado por Vitaly Mutko. O ministro admitiu estar disposto a realizar mudanças de dirigentes na entidade para assegurar que a Rússia possa competir na Olimpíada de 2016. "Despedir a todos" seria algo aceitável, chegou a dizer a jornalistas na sexta-feira.

CAS PODE SER ACIONADA

Também neste sábado, o presidente em exercício da Federação Russa de Atletismo, Vadim Zelichenok, afirmou que a entidade poderá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para apelar contra a punição aplicada pela IAAF. O dirigente disse que isso poderá ocorrer se a IAAF não aceitar nenhum dos argumentos da federação russa em sua defesa contra a revelação do esquema de doping.