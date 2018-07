Comitê Organizador da Olimpíada Rio 2016 apresenta a logomarca oficial

SÃO PAULO - O Comitê Organizador da Olimpíada de 2016 apresentou a logomarca oficial do evento, na noite desta sexta-feira (último dia de 2010), em festa na praia de Copacabana, no Rio, com a cantora Daniela Mercury e dirigentes do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), além de atletas do passado e do presente.

Esta logomarca é a identidade visual do evento. Segundo o CO-Rio, em comunicado, "a escolha de um símbolo de importância mundial foi um grande desafio. Desenvolver uma marca capaz de traduzir a paixão do brasileiro pelo esporte e o grande poder transformador dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro e para todo o país, é um marco na vida de uma equipe".

"A Marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016 traduz com inspiração o espírito olímpico e seus atletas, o Rio e os cariocas, sua natureza, sentimentos e aspirações", explica a entidade.

O símbolo foi escolhido entre 139 opções criadas por agências candidatas (todas brasileiras). Uma comissão julgadora multidisciplinar, com 12 profissionais, participou de todo o processo seletivo e chegou a oito agências finalistas: quatro do Rio, duas de São Paulo e duas de Curitiba.

