Comitê Paralímpico acerta patrocínio de R$ 120 milhões

O novo acordo representa um incremento no apoio recebido pelo esporte paralímpico brasileiro. No biênio 2011/2012, o contrato entre CPB e as Loterias Caixa destinou R$ 22 milhões, com apoio a seis modalidades e 22 atletas e atletas-guias.

"A Caixa é um grande parceiro e sempre esteve ao lado do movimento paralímpico brasileiro. Agora reforça esta presença, apoiando 13 modalidades do programa dos Jogos Paralímpicos do Rio-2016. Sinal de que nosso trabalho está no caminho certo. O fato de fecharmos por quatro anos também nos dá tranquilidade para seguirmos nosso planejamento firmes em busca do quinto lugar no Rio, em 2016", disse Andrew Parsons, presidente do CPB.

Com o novo acordo, atletismo, halterofilismo, natação, esgrima, tiro esportivo, futebol de 5 (deficientes visuais), futebol de 7 (paralisia cerebral), bocha, goalball, vôlei sentado, vela adaptada, tênis de mesa e rúgbi serão os esportes que passarão a receber o patrocínio.

Em 2013 e 2014, os dois primeiros anos da parceria, serão repassados R$ 56 milhões. Em 2015, quando vão ser disputados os Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, R$ 30 milhões serão liberados para o esporte paralímpico. Já em 2016 vão ser investidos R$ 34 milhões.

Com esse apoio, existe a expectativa que o Brasil melhore o bom desempenho apresentado na Paralimpíada de Londres, quando faturou 43 medalhas, sendo 21 de ouro, em 2016, no Rio.