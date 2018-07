Comitê Paralímpico acrescenta triatlo e canoagem para Rio 2016

RIO - O triatlo e a canoagem foram incluídos no programa dos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro 2016, o que elevará para 22 o número de modalidades esportivas no evento que será realizado na capital fluminense.

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC), reunido na cidade chinesa de Guangzhou, acordou manter os 20 esportes do atual programa e acrescentar os dois mencionados.

Uma equipe técnica já havia recomendado a inclusão da canoagem e do triatlo numa lista de sete candidatos ao evento - completada por badminton, basquete para deficientes mentais, golfe, taekwondo e futebol em cadeira de rodas.

A direção do IPC reúne-se em Guangzhou por ocasião dos Jogos Asiáticos Paraolímpicos.