Comitê Paralímpico Brasileiro inaugura exposição em metrô de São Paulo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) inaugurou nesta segunda-feira uma exposição no metrô de São Paulo. O lançamento da mostra "Os Grandes Nomes do Esporte Paralímpico", na estação Higienópolis-Mackenzie, na Linha 4-Amarela, contou com a presença do nadador Daniel Dias e da judoca Alana Maldonado.

A exposição conta com um acervo de fotos que retratam o esporte adaptado e ficará aberta ao público nesta estação até o dia 1º de outubro. No total, 19 competidores de 18 modalidades estão representados na mostra, que homenageia o Dia do Atleta Paralímpico, comemorado em 22 de setembro.

"Fico muito feliz quando o esporte paralímpico consegue um espaço para interagir e se comunicar com as pessoas mais de perto. A estação Higienópolis-Mackenzie é bem movimentada e vai ser uma boa oportunidade para que as pessoas conheçam um pouco mais dos atletas brasileiros. Vou me sentir mais próximo às pessoas com a minha foto ali, fazendo parte da rotina delas", declarou Daniel Dias, dono de 24 medalhas paralímpicas.

Além do nadador e de Alana, estão representados nas fotos: Petrucio Ferreira (atletismo), Maciel Santos (bocha), Caio Ribeiro (canoagem), Jady Malavazzi (ciclismo), Jovane Guissone (esgrima em cadeira de rodas), Ricardo Alves (futebol de 5), Ana Carolina Custódio (goalball), Evânio Rodrigues (halterofilismo), Sergio Oliva (hipismo), Josiane Lima e Michel Pessanha (remo), Júlio Braz (rúgbi em cadeira de rodas), Bruna Alexandre (tênis de mesa), Natália Mayara (tênis em cadeira de rodas), Jane Karla (tiro com arco), Geraldo Von Rosenthal (tiro esportivo) e Suellen Lima (vôlei sentado).

Outra ação planejada pelo CPB para comemorar o Dia do Atleta Paralímpico será realizada no Sesc Vila Mariana. De 18 a 23 de setembro, o local será palco da Arena Paralímpica, na qual o público poderá realizar atividades de experimentação de cinco modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5 e tênis de mesa.