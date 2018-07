Comitê Paralímpico Brasileiro reelege presidente

Parsons, que está à frente do esporte paralímpico brasileiro desde 2009, vai cumprir agora mais quatro anos como presidente, até 2017. Depois, por conta do estatuto do CPB, não poderá concorrer a mais uma reeleição.

Durante a assembleia, Parsons apresentou os resultados do último quadriênio nos âmbitos esportivos, administrativos e financeiros. Ele também mostrou a previsão orçamentária do CPB para o ano de 2013, que gira na casa de R$ 100 milhões. Ele coloca como meta colocar o Brasil entre os cinco melhores dos Jogos Paralímpicos do Rio.

"O orçamento previsto para o próximo quadriênio é mais do que havíamos estimado inicialmente, o que nos ajuda na tentativa de chegar ao quinto lugar no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos do Rio/2016", afirmou Parsons. Em Londres, o Brasil foi o sétimo colocado, com 21 ouros e 43 medalhas no total.

O investimento no esporte paralímpico no Brasil tem crescido de forma significativa a cada ciclo olímpico. Em 2005 e 2008, o orçamento total do CPB foi de R$ 77 milhões. No último quatriênio, esse valor chegou a R$ 175 milhões. A entidade tem parcerias com o ministério do Esporte, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura do Rio de Janeiro e os patrocínios da Caixa Econômica Federal e Infraero.