Comitê Rio-2016 celebra sucesso na busca por ingressos

O Comitê Rio-2016 vendeu 240 mil ingressos para os Jogos Olímpicos nas primeiras oito horas de venda direta de bilhetes, que começou às 10h de ontem. Desse total, metade foi comercializada ainda na primeira hora, quando a plataforma de ingressos chegou a registrar pico de três mil compras finalizadas num único segundo.

Competições de futebol, basquete, vôlei, handebol e atletismo foram as mais procuradas. Rio, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná lideraram em pedidos.

As vendas foram comemoradas pelo comitê. “É um número bastante satisfatório. As sessões mais disputadas tiveram a carga de ingressos esgotada logo nos primeiros minutos”, declarou Donovan Ferreti, diretor de Ingressos do Rio-2016. Ele citou os casos das finais de basquete e futebol masculino e a decisão do atletismo, além das cerimônias de abertura e encerramento.

Ferreti, porém, afirmou que novos ingressos para essas sessões ainda serão liberados. “Não estão esgotados. Eles apenas não estão disponíveis no momento”, disse.

“Temos ainda uma carga de contingência e a possibilidade de retorno de ingressos que estão sendo comercializados no exterior”, explicou. Ferreti lembrou ainda que a plataforma de revenda de bilhetes permite que alguns ingressos entrem no sistema de vendas a qualquer momento.