Comitê Rio-2016 espera vender 3,3 milhões de ingressos para Jogos Paralímpicos

Com 300 sessões programadas, a Paralimpíada terá ingressos com preços variando entre R$ 10 e R$ 130. As cerimônias de abertura e encerramento variam entre R$ 100 e R$ 1.200. Haverá opção de parcelamento e meia-entrada.

As solicitações de ingressos começam em 7 de setembro. Assim como nos Jogos Olímpicos, haverá sorteio caso o número de pedidos seja maior do que o de entradas oferecidas - o sorteio será em outubro. A venda direta online com os ingressos remanescentes acontece em dezembro.

A entrega dos bilhetes, assim como na Olimpíada, será em maio do ano que vem. No mês seguinte, em junho de 2016, serão abertas as vendas em bilheterias físicas.

Caso todos os ingressos sejam comercializados, os Jogos Paralímpicos do Rio baterão o recorde de público entre todas as edições já realizadas. A marca atual pertence aos Jogos de Londres, em 2012, quando 2,7 milhões de pessoas assistiram às competições.