Commonwealth têm recorde mundial no primeiro dia

Os Jogos da Commonwealth começaram nesta quinta-feira, em Glasgow (Escócia), com um recorde mundial na natação. Dona da principal delegação na modalidade nos Jogos da Comunidade Britânica, a Austrália agora tem a melhor marca do mundo no revezamento 4x100m livre feminino.

As irmãs Bronte e Cate Campbell, Melaine Schlanger e Emma Mckeon completaram a prova em 3min30s98 e superaram o antigo recorde mundial que pertencia à Holanda desde o Mundial de Roma, em 2009. Na ocasião, a equipe europeia marcou 3min31s72.

O time australiano é o atual campeão olímpico. Em 2012, em Londres, o quarteto completou a prova em 3min33s15. Na ocasião, Bronte Campbell não estava na equipe e sim Alicia Coutts. Mas a novata mostrou estar em grande fase, tanto que, nesta quinta, abrindo o revezamento, fez o melhor tempo da história dos Jogos da Commonwealth nos 100m livre.

Outros dois irmãos, porém, dividiram o protagonismo com a natação em Glasgow. Afinal, o inglês Alistar Brownlee, campeão olímpico, venceu no triatlo masculino. Assim como na última Olimpíada, viu o irmão, Jonathan, ficar com a prata.