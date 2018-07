Como encarar os hermanos?

Só isso já seria motivo de sobra para tentar evitar esse encontro cara a cara com os "hermanos" em Hockenheim. Imagine agora que eles já estão garantidos na final. E tenho de pensar numa hipótese ainda pior: e se a Argentina sair do Brasil como campeã? Um novo "Maracanazo" 64 anos depois, mesmo sem confronto direto? Não tenho nada contra os argentinos, mas o bom futebol alemão, que nos enfiou sete goela abaixo, não vai permitir isso, vai? Sei lá o que os mistérios dessa coisa encantadora, que é o mundo do futebol, estão reservando para amanhã.

Melhor pensar no que encontrarei na Alemanha fora do futebol. Uma batalha entre o alemão Nico Rosberg e o inglês Lewis Hamilton, que acaba de dar um grande passo para retomar a liderança. Depois de perder três batalhas seguidas e ver o rival abrir 29 pontos de vantagem, Hamilton marcou 25 com uma vitória em casa e ainda viu o rival ficar no zero pela primeira vez. Com isso, ganhou uma dose de confiança capaz de mudar o rumo que o campeonato vinha tomando. Tanto é assim que voltou à guerra psicológica às vésperas da nova batalha, desta vez na casa do alemão. Quer dizer, finlandês. Quer dizer, monegasco.

Este é o ponto. Hamilton chama o companheiro de "alemão-finlandês-monegasco", fazendo questão de revelar que Nico nunca viveu na Alemanha e que, na época em que os dois corriam juntos de kart em campeonatos europeus, a bandeira na posição de largada do companheiro era a monegasca e não a alemã.

Filho de mãe alemã e pai finlandês (Keke Rosberg, campeão mundial de 1982), Nico nasceu em Wiesbaden, mas foi criado em Mônaco. E a intenção de Hamilton é deixar no ar a ideia de que o rival não merece do torcedor alemão o mesmo apoio que foi dado a Schumacher e Vettel. Claro que é apenas uma jogada política, mas levando-se em conta que os dois defendem a equipe Mercedes-Benz, marca que é um ícone alemão, o alvo que o inglês busca atingir está acima do torcedor. É, no mínimo, um escudo para se proteger contra qualquer tipo de benefício que, eventualmente, possa ser dado ao companheiro-rival. De agora em diante, enquanto os dois tiverem chance, será guerra aberta. Façam o que quiserem, desde que mantenham a aparência de paz quando estiverem juntos em público e jamais se encostem quando estiverem na pista.

Os pubs de Londres ainda vivem a Copa do Brasil. Servem até pratos com "sabor brasileiro". Em um deles eu verei hoje o nosso jogo contra a Holanda, time que considerei meu favorito ao título desde a estreia, quando despachou a campeã Espanha com uma facilidade até então impressionante. Na época era inimaginável qualquer uma das campeãs tomar sete gols. Sei lá o que sobrou daquele desastre e de como os cacos foram colados. Espero ver, pelo menos, um time mentalmente refeito.

Se o que Felipão tem de positivo é saber criar um grupo unido e forte, como explicar aquela fragilidade exposta desde o jogo contra o Chile? No futebol de hoje, com raras exceções, na fase mata-mata de uma Copa os jogos são todos nervosos e apertados. Por isso não faz sentido aquilo que ouvi desde o início da concentração, de que, por jogar em casa, o título era uma obrigação. Copa se conquista jogo a jogo. Chegar à final é consequência. Talvez tenha vindo daí o descontrole emocional. O que resume o momento é a ideia de que agora também o futebol brasileiro se nivela ao que recebemos do País em termos de saúde, educação e segurança. Mas nos resta a certeza de que ainda somos campeões no humor e na criatividade.