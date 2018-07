Como Jones, relembre casos de dependência química entre atletas

Nem um dos maiores ídolos da história do futebol escapou do vício em drogas. Diego Maradona é considerado divindade na Argentina e liderou a equipe que foi campeã do mundo em 1986. Sua dependência de cocaína começou na década de 80 e durou quase 20 anos. Ele foi flagrado no exame antidoping pela primeira vez em 1991, quando foi suspenso por 15 meses e deixou a equipe do Napoli. Hoje, ele garante que se livrou do vício, mas admite que as drogas atrapalharam vida no futebol. Com outras substâncias, seus exames antidoping deram positivo uma série de outras vezes na polêmica carreira.

4. Jardel