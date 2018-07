Como parar Neymar?

SÃO PAULO - O Corinthians terá oito jogadores preparados para tentar impedir o avanço santista. Alessandro deverá encarar Neymar a maior parte do tempo. Terá a ajuda de Jorge Henrique, Chicão e Ralf. Caso o craque santista caia pelo lado direito, será a vez de Fábio Santos enfrentar o camisa 11, com o apoio de Willian, Leandro Castán e Paulinho. Ralf e Paulinho também vão se revezar no combate à criatividade de Ganso. Da mesma forma, Chicão e Leandro Castán ficarão de olho constante em Borges. Além de marcar, Jorge Henrique e Willian serão os responsáveis por puxar os contra-ataques.

Neymar terá liberdade para se movimentar por todo o campo, mas dará preferência pelo lado esquerdo, onde terá apoio de Juan. Ganso ficará no meio-campo e será o "cérebro" das jogadas. Dele se espera as melhores tabelas com Neymar para furar o bloqueio da zaga corintiana. O camisa 10 vai ser também o responsável por colocar Borges na cara do gol. O centroavante ficará enfiado no meio da defesa adversária e terá de ser rápido para definir, pois será constantemente vigiado. Já Alan Kardec terá a função de confundir os zagueiros, mas não terá a companhia constante de Henrique, que ficará mais preso à marcação.