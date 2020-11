Como Trump perdeu os esportes como estratégia política

Jeré Longman, The New York Times

Durante a maior parte de sua presidência, Donald Trump criticou com segurança os atletas que ele sentiu que estavam desrespeitando o hino nacional, a bandeira e a ele.

Mas o assassinato de George Floyd sob custódia policial em Minneapolis em 25 de maio desencadeou ondas de protesto e galvanizou os atletas em um ano eleitoral a repudiar com mais força a exigência de Trump de que os jogadores ficassem em pé durante "The Star-Spangled Banner" antes dos jogos. Os atletas também foram inspirados a estimular o registro para votar e a participação, à medida que estádios e arenas se tornaram locais de votação.

Conforme a eleição se aproximava, Trump, talvez inesperadamente, recuou quanto ao hino, sua questão esportiva mais controversa. Ele tentou outra estratégia relacionada ao esporte: pressionar a Big Ten Conference a começar sua temporada de futebol americano universitário imediatamente e, em seguida, tentar receber o crédito não merecido pela reversão da decisão inicial da liga de tentar ter uma temporada na primavera.

Mas a jogada para conseguir apoio no meio-oeste não deu certo: ele perdeu os dez maiores estados do muro azul de Illinois, Michigan, Minnesota, Pensilvânia e Wisconsin.

“O futebol americano era o derradeiro esporte roxo”, disse Joe Lockhart, ex-executivo da NFL que foi secretário de imprensa da Casa Branca do ex-presidente Bill Clinton. “Republicanos e democratas não eram republicanos e democratas; eles eram fãs dos Patriots ou fãs dos Jets. Isso unia o país. “Trump procurou dividir isso. Ele vence subtraindo. Até certo ponto, ele conseguiu um pouco. Mas, no fim de junho deste ano, foi um fracasso total para ele.”

Ao ver o vídeo perturbador de Floyd sendo fatalmente asfixiado pelo joelho de um policial - quatro anos depois que o ex-zagueiro do San Francisco 49ers Colin Kaepernick se ajoelhou para protestar contra a injustiça racial e a violência policial - as pessoas “entenderam a indignação de uma nova maneira e por que um jogador negro gostaria de exercer seu direito de protestar ”, disse Kevin Sullivan, diretor de comunicações do ex-presidente George W. Bush.

A morte de Floyd desencadeou uma série de ações em cascata por atletas, dirigentes esportivos e ligas que desmentiram de maneira mais uniforme a posição de Trump em relação ao hino, mesmo que a reação pareça ter pouco efeito sobre a eleição em um país dividido, disseram especialistas políticos. Trump, que usou a questão do hino para incendiar sua base, ainda recebeu mais de 72 milhões de votos - significativamente mais votos brutos do que em 2016 - ao perder a reeleição para Joe Biden, que ganhou com mais de 77 milhões de votos.

Nos estágios finais da campanha, Trump parecia abandonar amplamente o hino como arma política, ao mesmo tempo em que minimizava questões como a pandemia do novo coronavírus, mesmo depois de infectado. Em vez disso, ele concentrou sua atenção em seu oponente político e em previsões infundadas de uma eleição fraudada caso perdesse.

“Ele tinha peixes maiores para fritar em um ano eleitoral”, disse Ari Fleischer, secretário de imprensa de Bush na Casa Branca. “O adversário dele não era a NFL. Não era Colin Kaepernick. Era Joe Biden. ”

Ainda assim, conforme a primavera se transformava em verão após a morte de Floyd, as ligas esportivas e atletas cada vez mais ignoravam Trump. No início de agosto, LeBron James, do Los Angeles Lakers, riu e disse que Trump não faria falta depois que o presidente disse que havia parado de assistir à retomada da temporada da NBA, interrompida devido ao vírus, dizendo que ajoelhar-se para ouvir o hino seria "lamentável".

No outono, até os times de futebol juvenil estavam se ajoelhando. E a resposta de Trump via Twitter e comícios públicos parecia às vezes murchar e ir de um desafio furioso para uma resignação ofendida. “Um dia foi um grande problema”, disse o estrategista democrata James Carville sobre o hino. “No dia seguinte não houve problema.”

Doug Sosnik, diretor político de Clinton, descreveu Trump em um e-mail como um “day trader” verbal que, assim que suas falas começam a cair, “passa para o próximo objeto brilhante que despertará seus apoiadores”.

Let’s go!!!!! Black voters came through...again. Be proud as hell but do not stop! We must stay organized and keep working. We just tipping off. I promise you I’m here for y’all throughout! ✊ @Morethanavote pic.twitter.com/Zi1NInJeOd — LeBron James (@KingJames) November 6, 2020

O que Trump entendeu mal em relação aos jogadores se ajoelharem para ouvir o hino, disse Sosnik, é que a maioria dos americanos acredita fortemente na Primeira Emenda, e a morte de Floyd tornou "difícil para qualquer um não ver os protestos como algo além de uma reação apropriada a tal comportamento ultrajante".

Trump lutou com a NFL por décadas. Na década de 1980, como proprietário de uma franquia na emergente U.S. Football League, ele liderou um movimento para abrir um processo antitruste contra a NFL, apenas para ficar constrangido por uma recompensa de US$ 3 por danos.

Em um comício político em setembro de 2017, Trump condenou qualquer jogador que se ajoelhasse para ouvir o hino, implorando aos proprietários de times da NFL que “tirassem aquele filho da puta do campo agora mesmo”. Mas em junho de 2020, ele reagiu a um período turbulento de 48 horas na NFL com o equivalente nas redes sociais a pegar sua bola e ir para casa, tendo perdido a capacidade de intimidar a liga de esportes mais popular do país.

Em 3 de junho, em uma entrevista ao Yahoo Finance, em um momento em que muitos atletas negros estavam exigindo justiça racial após a morte de Floyd, o quarterback do New Orleans Saints, Drew Brees, basicamente ficou do lado de Trump, dizendo: “Eu nunca vou concordar com alguém que desrespeite a bandeira dos Estados Unidos da América ou nosso país. ”

Seus comentários pareceram insensíveis para muitos e geraram respostas dilacerantes de companheiros negros e outros da NFL, uma liga onde três quartos dos jogadores são afro-americanos. Um dia depois, Brees se desculpou em uma postagem do Instagram, dizendo que seus comentários eram “insensíveis e erraram completamente o alvo”. Ele pediu perdão no que parecia ser uma mistura de autopreservação e reflexão.

Na época, Roger Goodell, o comissário da NFL, também enfrentou intensa pressão dos jogadores negros exigindo que ele condenasse o racismo. Em um vídeo, ele encorajou protestos pacíficos e fez um mea culpa por não ter dado ouvidos antes às preocupações com a justiça social.

Goodell foi amplamente criticado por não mencionar o nome de Kaepernick. E Brees não arriscou sua carreira, como fez Kaepernick, que está fora da NFL há quatro temporadas. Mas Harry Edwards, o sociólogo do esporte, disse que era importante para os jogadores negros obterem reconhecimento do arrependimento e apoio de uma estrela branca como Brees e de Goodell, o comissário de uma liga onde alguns donos de times proeminentes deram milhões aos cofres políticos de Trump.

“É preciso coragem e caráter para dizer:‘ Sabe de uma coisa, estou errado ’”, disse Edwards, um consultor do 49ers que está envolvido em movimentos de justiça social há mais de meio século. “Isso deixou Trump em uma situação difícil e sem controle.” / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA