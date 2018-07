Competição de Hóquei no Gelo será seletiva para Pan-Americano

RIO - Brasileiros e estrangeiros a partir de 15 anos que gostam de hóquei no gelo podem disputar uma vaga para integrar as equipes brasileiras masculina e feminina que disputarão em junho, na Cidade do México, o Campeonato Pan-Americano da modalidade. Estão abertas até o dia 5 de abril as inscrições para o Open Ice Hockey, evento que será disputado nos dias 19 e 20 do mesmo mês, no Rio.

Para participar da competição é necessário formar uma equipe de, no mínimo, seis atletas. Não há número máximo. Os times jogarão entre si no Barra On Ice, na Barra da Tijuca e os melhores atletas serão convocados para o Pan. As inscrições custam R$ 750,00 para equipes de até 11 atletas e R$ 70,00 por pessoa para times com mais de 11 jogadores. Maiores informações pelo e-mail ge9cardoso@gmail.com