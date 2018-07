Competição para durante Copa das Confederações A Taça Libertadores de 2013 fará uma pausa para a disputa da Copa das Confederações no Brasil, entre os dias 15 e 30 de junho. A Conmebol confirmou em seu site oficial a paralisação na competição entre as fases de quartas de final e semifinal. As quartas serão nos dias 15 e 22 de maio e as semifinais apenas após a parada, nos dias 3 e 10 de junho. A Confederação Sul-Americana ainda confirmou as datas das outras fases: prévia (23 e 30 de janeiro); grupos (6, 13, 20 e 27 de fevereiro, 6 e 13 de março, 3, 10 e 17 de abril); oitavas (24 de abril, 1.º e 8 de maio); e as finais (17 e 24 de junho).