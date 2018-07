Competição que testaria pista da canoagem slalom em Deodoro é adiada

A CBCa alega que a mudança foi necessária por conta das obras no local. Ainda que ressalte que as mesmas estão "em um ritmo bom dentro do cronograma previsto para os Jogos Olímpicos", a entidade reclama da falta de estrutura para organizar uma competição oficial.

"A principal questão para a alteração de data foi porque o local atualmente não dispõe de uma estrutura com arquibancadas para dar conforto ao público e espaços para imprensa, que serão instaladas em breve para atender os Jogos em agosto", explicou a CBCa.

Questionada, a Prefeitura do Rio estranhou a postura da confederação e lembrou que entregou 100% das obras dentro do prazo combinado. "O canal já foi aprovado e homologado. As obras estão seguindo o cronograma normal. As arquibancadas vão ser colocadas mais perto dos Jogos, assim como a estrutura de imprensa", explicou a prefeitura, destacando que nunca houve previsão de que as estruturas provisórias estivessem disponíveis já em março, para o Pan.

O adiamento da competição para o segundo semestre, em data a ser definida, não teve a ver com a pane sofrida no sistema de abastecimento de água do canal, no último dia 15. Por conta de uma falha na bomba d'água, a pista foi esvaziada e só voltou a funcionar um dia depois. A decisão de adiar o Pan-Americano foi tomada e comunicada aos atletas já em fevereiro.

Entre quinta-feira e domingo últimos, a CBCa organizou em Deodoro a seletiva nacional da canoagem slalom, apontando três atletas no K1 e no C1 Masculino, além de duas embarcações no C2 Masculino que participação das três etapas da Copa do Mundo e seguem na briga pela convocação para o Rio-2016.