Competições de handebol e vôlei de praia começam nesta quarta-feira

A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, em Lima, será na sexta-feira, mas algumas modalidades já vão entrar em ação antes. Nesta quarta-feira começam as competições de vôlei de praia e handebol, as duas com representantes do Brasil.

A seleção feminina de handebol vai enfrentar Cuba, às 22h30 (de Brasília), na estreia. Antes, mais cedo, serão realizadas os outros jogos: Porto Rico x Canadá (15h), República Dominicana x Peru (17h30) e Argentina x EUA (20h). O título no Pan garante a vaga na Olimpíada de Tóquio ao campeão e é essa a meta do Brasil no torneio. “A expectativa para a disputa do Pan-Americano é muito boa. A gente fez uma boa série de treinamentos, estamos confiantes e sabemos da nossa responsabilidade. O principal objetivo é ir para a Olimpíada em 2020. Vamos em busca do primeiro lugar no torneio para conseguir essa vaga para Tóquio”, afirmou Duda Amorim, craque da seleção.

O Brasil é o maior favorito ao ouro. Além de Duda, a equipe conta com outras jogadoras com experiência internacional, como a goleira Bárbara Arenhart, a armadora pelo lado direito Deonise Fachinello e a central Ana Paula Rodrigues. Quando entrar em quadra, as atletas da seleção também estarão usando um novo uniforme, da Kempa.

O Brasil é pentacampeão do Pan na modalidade e vai atrás da sexta conquista seguida.

Quem também já começa sua caminhada em busca do pódio são as duplas brasileiras do vôlei de praia. Às 13h30 (de Brasília), Oscar e Thiago estreiam contra rivais da Costa Rica, pelo Grupo C. No feminino, Carolina Horta e Ângela enfrentam o time das Ilhas Virgens, às 14h20. “Acredito que temos de fazer nossa parte, focadas, que os jogos fluirão, independentemente dos rivais”, diz Carol.