Completo, Santos só quer atacar o lanterna

O Santos das goleadas está de volta para enfrentar o lanterna Grêmio Prudente, hoje, às 18h30, na Vila Belmiro. Com todos os jogadores à disposição pela primeira vez, o técnico interino, Marcelo Martelotte, escalou o time com três atacantes, no esquema que Dorival Júnior adotava no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil e que desmontava qualquer sistema defensivo. Trata-se do 70.º jogo do Santos na temporada. Neymar vai usar a camisa 70 para comemorar o aniversário do Rei Pelé, que ontem completou 70 anos.

Os santistas superaram a derrota sofrida para o São Paulo, no clássico de domingo passado, no Morumbi, descansaram no começo da semana e depois se prepararam para a arrancada final rumo ao terceiro título da temporada. A primeira das seis vitórias necessárias para o time ganhar o Campeonato Brasileiro, pelos cálculos de Martelotte, tem tudo para ser hoje, pois nem as remotíssimas probabilidades matemáticas de permanecer na Série A animam o Prudente a continuar lutando para não ser rebaixado. Com apenas 21 pontos nos 30 jogos disputados, o ex-Barueri fez 28 gols, sofreu 48 (saldo negativo de 20) e precisa vencer as oito partidas restantes para chegar aos 45 pontos que, teoricamente, poderiam livrá-lo da queda.

Um mês depois de ter ocupado a vaga deixada por Dorival Júnior e estreado com derrota por 3 a 2 diante do Corinthians, na Vila Belmiro, Martelotte não esconde o entusiasmo por poder escalar todos os titulares e ainda contar com jogadores de qualidade no banco de reservas. A ideia é ter condições de fazer alterações capazes de mudar a maneira de jogar da equipe no decorrer da partida. E, principalmente, com a evolução do time e a possibilidade de se tornar campeão brasileiro com 16 jogos.

Ele voltou. A maior novidade santista será o retorno de Keirrison. O atacante ficou fora nos últimos nove jogos e apesar de ter participado de sete partidas (marcou apenas um gol), ainda deve uma atuação convincente pelo clube que o contratou por empréstimo junto ao Barcelona até 31 de julho de 2011. E se depender da vontade dele, o Keirrison do Coritiba, em 2008, e do Palmeiras, no Paulista do ano passado, "estreia" hoje.

"Eu me cobrei bastante e sinto que estou voltando em condições de jogar bem e de ajudar o time", disse K9. Ele teve bom desempenho nos dois treinos com bola, quinta e sexta-feira, e deixou a impressão de que está mais ambientado. No entanto, admite que, além da falta de ritmo de jogo, poderá enfrentar problemas de entrosamento. "Nós ainda estamos nos conhecendo e é natural acontecerem lances em que você não consiga se encaixar. Mas todos nós temos o objetivo de nos ajudar em campo", concluiu o atacante.

Com a ausência de Pará, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Martelotte recuou Danilo do meio de campo para a lateral-direita, o que possibilitou a escalação do terceiro atacante. Léo, recuperado do trauma no pescoço, será o lateral-esquerdo, no lugar de Alex Sandro.