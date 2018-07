Surfistas se despedem da lenda das ondas gigantes Brock Little

A comunidade do surfe se despediu de Brock Little nesta sexta-feira. O veterano big Rider de 48 anos, que ganhou notoriedade nos anos 80, não resistiu a batalha que travava contra um câncer de nível 4, e faleceu no fim da última quinta-feira.

Nascido na Califórnia em 1967, o norte-americano se mudou para o North Shore de Oahu, no Havaí, aos três anos de idade. Seu feito mais marcante como profissional foi o vice-campeonato do Eddie Aikau da temporada de 1989/1990.

"Mesmo antes de eu ter ficado doente, tudo era apenas a cereja no topo do bolo depois das coisas que eu ganhei e da vida que tive quando era mais jovem. O tempo que eu recebo agora, quer seja seis meses, dois anos ou qualquer outro, eu estou feliz com todos os dias que recebo. Estou completamente bem com tudo. Eu vivi uma vida incrivelmente e não poderia pedir mais", disse Brock Little no começo de fevereiro, quando anunciou que estava doente.

"Brock Little, maior que a vida para mim. O mundo que conheço jamais será o mesmo. Te amo, cara. Obrigado. Brock morreu tranquilamente entre amigos e a família momentos atrás", lamentou Kelly Slater em seu Instagram.

"Brock era destemido na água e inspirou muitos dos surfistas mundo", disse o australiano Mick Fanning. Outro grande nome do surfe que se posicionou foi o brasileiro Carlos Burle. "Quando eu pisei no Havaí 86/87 ele estava conduzindo uma nova geração de surfistas de ondas gigantes. Com certeza, ele se tornou a minha inspiração e eu gostaria de seguir seus passos desde então. Tivemos a oportunidade de compartilhar bons momentos na vida. Em 1998, em Todos Santos, participamos de uma bateria juntos e isso era um sonho se tornando realidade. Muito amor e respeito por você sempre meu querido amigo. Descanse em paz!."

Clark Little, irmão mais novo de Brock, e renomado fotógrafo também se despediu. "Meu irmão, meu herói, o cara que me inspirou toda minha vida, morreu hoje. Te amo, Brock".

Kelly slater birthday turned 44. I don't care what sport, what name (Jordan ect) whatever, he is the GOAT...athlete Uma foto publicada por Brock Little (@brock.little) em Fev 13, 2016 às 3:02 PST