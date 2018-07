Conca abre caminho para ser brasileiro

O meia Conca está iniciando o processo de naturalização no País. A princípio, não faria isso para defender a seleção brasileira. O objetivo inicial é facilitar sua vida no País, onde mora há quatro anos. Mas ele deixou as portas abertas caso o técnico Mano Menezes queira convocá-lo para a equipe pentacampeã mundial. Se o seu telefone tocar e surgir um convite para defender o time canarinho, o apoiador do Fluminense deixou claro que vai pensar no assunto.

"É difícil que isso aconteça. O Mano conta com grande jogadores, a camisa do Brasil é muito importante. Se ele chamar o Conca, vai tirar quem? Nunca parei para pensar como seria defender o Brasil. Teria que aparecer a oportunidade para eu dizer (como seria a sensação)", disse, em entrevista concedida no condomínio onde mora na Barra da Tijuca, na zona oeste. Diante da insistência dos jornalistas em saber se ele aceitaria defender o time canarinho, o craque do Brasileiro declarou com bom humor: "Deixa o telefonema (do Mano) tocar e daí eu respondo."

Único jogador de linha a participar das 38 rodadas do Brasileiro, vencido pelo Fluminense, ele tem planos de continuar no clube. Seu contrato termina no fim do ano que vem e o jogador deseja renová-lo por mais cinco temporadas. "Fico por 20 anos aqui". Mas não descartou ir para a Europa se um time de ponta da Europa lhe fizer uma proposta vantajosa. "Só(saio) se aparecer uma coisa muita boa".

Agora, férias. No momento, ele só quer descansar. Depois das férias, será submetido a artroscopia no joelho esquerdo, o que deve afastá-lo dos gramados por um mês. Com isso, a expectativa é a de que o apoiador só volte ao time no começo da Taça Libertadores, em fevereiro, ficando fora das primeiras partidas do Estadual do Rio. "Ainda tenho muita coisa pela frente. Quero ganhar ainda muitos títulos com a camisa do Fluminense, que é a mais bonita", destacou.