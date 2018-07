Conca, Bruno César e Dedé, os destaques da CBF no ano

Participaram da votação jornalistas e treinadores. Nesta primeira etapa, foram anunciados os três mais lembrados em cada posição. Os vencedores serão conhecidos na festa de encerramento do Brasileiro, marcada para o dia 6, no Rio. Além dos melhores em cada posição, também serão premiadas outras quatro categorias: técnico, árbitro, revelação e craque da galera.

Os estrangeiros tiveram destaque na lista de finalistas. Além de Conca, candidato a melhor meia-esquerda e craque da galera, também estão na disputa D"Alessandro, do Internacional, e Montillo, do Cruzeiro, ambos como meia-direita, e o atacante Loco Abreu, do Botafogo.

Corinthians e Cruzeiro, vice-líder e 3.º colocado do Brasileiro no momento, têm sete indicações cada e o líder Fluminense, cinco. No Corinthians, além de Bruno César, que concorre em três categorias, estão na disputa o zagueiro Chicão, o lateral-esquerdo Roberto Carlos, e os volantes Jucilei e Elias.

O Palmeiras tem duas indicações: o volante Marcos Assunção e o atacante Kléber. O São Paulo participa da disputa com os zagueiros Miranda e Alex Silva. Já o Santos concorre com o volante Arouca e o jovem atacante Neymar.

Na disputa como melhor técnico, estão dois que seguem na luta pelo título: Muricy Ramalho, do Fluminense, e Cuca, do Cruzeiro. O terceiro indicado é Renato Gaúcho, do Grêmio.