Conca faz cirurgia no joelho esquerdo

O craque do Campeonato Brasileiro, o argentino Dario Conca, será submetido, hoje, no Rio, à artroscopia do joelho esquerdo. O meia solicitou alguns dias de férias entre o fim da competição vencida por seu time, o Fluminense, e a cirurgia. A previsão do médico do clube carioca, Douglas Santos, é de que Conca esteja em condições de regressar aos gramados no início de fevereiro, pouco antes da estreia do Flu na Taça Libertadores.

"Depois das partidas o joelho esquerdo do Conca inchava e o atleta sinalizava dores", explicou Santos, ainda com o campeonato em curso. Mas a gana, a vontade de ser útil ao grupo era tal que Conca não hesitou em se sacrificar: atuou nas 38 partidas do Fluminense no Brasileiro. E com tamanha distinção que torcida, imprensa e a própria CBF o elegeram como o melhor da temporada.

Conca descansou entre o dia 5, data da última e decisiva rodada do campeonato, e ontem. Depois da artroscopia passará por sessões de fisioterapia durante três ou quatro semanas - dependerá da sua evolução. Na sequência, inicia a preparação física.

Já o elenco do Flu se reapresenta dia 4 para exames médicos e viaja para Mangaratiba, no Estado do Rio, a fim de realizar a pré-temporada, sob o comando de Muricy Ramalho.