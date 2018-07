Conca garante vitória e liderança para o Fluminense

RIO

Com dois gols de Conca, o Fluminense abriu três pontos na liderança do Campeonato Brasileiro para Cruzeiro e Corinthians (57 a 54), ao derrotar o Grêmio por 2 a 0, ontem, no Engenhão. A vitória interrompe série de cinco jogos de jejum, enquanto os gaúchos conhecem a primeira derrota depois de nove rodadas.

Os minutos iniciais foram movimentados. O Fluminense tentou se impor, procurando acuar os visitantes. Mesmo dominando as ações, as chances de gol eram raras. Enquanto isso o Grêmio não encontrava as oportunidades de encaixar um contra-ataque. Era necessário que alguém demonstrasse brilho individual. Não foi surpresa que esse alguém foi Conca. Com joelho a lhe incomodar e tudo, o argentino girou na entrada da grande área e acertou lindo chute no ângulo, aos 19. O Tricolor gaúcho assustou e Souza, aos 38, e André Lima, aos 42, quase empataram.

O Grêmio continuou melhor no início do 2.º tempo. Agredindo, cercando a área adversária. Faltava mais eficiência na criação de jogadas incisivas.

A melhor chance gaúcha veio aos 10 minutos, mas André Lima desperdiçou. O técnico Renato Gaúcho ainda teve o direito de reclamar de um pênalti claro sofrido por Jonas aos 19, que Heber Roberto Lopes não viu. Erro que custou caro, pois em contra-ataque, o Fluminense selou a vitória. Aos 36, Conca serviu Washington, que chutou cruzado. Conca acompanhou a jogada e apenas conferiu para o gol vazio.