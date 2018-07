Conca se despede da China sem tríplice coroa

CANTON - Reforço do Fluminense para a próxima temporada, o meia argentino Dario Conca se despediu de forma frustrante da China neste sábado. Na final da Copa da China, o jogador até marcou um gol, o seu time, o Guangzhou Evergrande venceu por 2 a 1, mas o título da competição acabou ficando com o Guizhou Renhe, que havia ganhado por 2 a 0 no jogo de ida.

A partida foi a última de Conca na china, mas não a última pela equipe chinesa porque ele disputará o Mundial de Clubes pelo Guangzhou. O argentino, porém, só irá enfrentar o Atlético Mineiro numa possível final ou decisão de terceiro lugar. Isso porque os chineses estreiam contra o Al-Ahly, do Egito, e se passarem pegam o Bayern de Munique na semifinal. Os brasileiros estão do outro lado da chave.

Neste sábado, o Guangzhou Evergrande buscava a tríplice coroa na temporada, depois de ter vencido o Campeonato Chinês e ter ganhado pela primeira vez a Liga dos Campeões da Ásia. Mas, na final, não contou com dois nomes importantes do elenco: os brasileiros Elkeson (machucado) e Muriqui, suspenso. O ex-jogador do Vasco, aliás, foi eleito o melhor jogador da temporada no futebol asiático.