Concacaf: favoritos precisam se recuperar

Lanterna da chave, os EUA perderam para a surpreendente Honduras e terão de se recuperar diante da Costa Rica, que empatou fora de casa com o Panamá. Já o México, mesmo atuando diante de sua torcida, ficou no 0 a 0 com a Jamaica e agora enfrenta fora de casa a líder Honduras. Curiosamente, quatro dias depois dessa rodada, o México receberá os Estados Unidos em um duelo sem favoritos.

A situação mexicana deixou a torcida em alerta, até porque a seleção fez a melhor campanha na fase anterior, com seis vitórias nos seis jogos que disputou. Mas o empate sem gols com a Jamaica ligou o sinal de alerta para o técnico José Manuel De la Torre. "Ninguém gostou do empate. Mas já conversei com os jogadores e fico tranquilo em saber que eles estão conscientes", afirma o treinador da seleção que estará no Brasil em junho para a Copa das Confederações.

A fase final das Eliminatórias da Concacaf é disputada por seis equipes, que se enfrentam em turno e returno. Os três primeiros vão para o Mundial e o quarto, para a repescagem.