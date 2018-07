Concessionária do Mineirão entra na Justiça para cobrar dívida do Cruzeiro

A Concessionária Minas Arena, responsável pelo Mineirão, entrou na Justiça nesta quinta-feira para cobrar cerca de R$ 9 milhões do Cruzeiro. A diretoria celeste parou de pagar os custos de operação no estádio depois que o Atlético-MG disputou lá a final da Copa Libertadores de 2013 com isenção de taxas.

O Cruzeiro alega que no contrato firmado com a Minas Arena há uma cláusula que garante ao clube os mesmos benefícios oferecidos a outros clubes para utilizarem o estádio. Já a concessionária rebate, argumentando que o dispositivo só vale em caso da assinatura de um novo contrato.

O fato é que desde meados de 2013 o Cruzeiro não paga taxas relativas a funcionários, segurança, água e luz do Mineirão quando joga lá. No balanço financeiro de 2014, publicado em abril do ano passado, o clube admitiu uma dívida de R$ 5,5 milhões que viria a ser discutida na Justiça.

O Cruzeiro tem contrato de 25 anos para utilizar o Mineirão e, exceto com relação a esse tema, tem bom relacionamento com a Minas Arena, que será a concessionária do estádio, estadual, pelo mesmo período. O contrato foi firmado no final de 2012.