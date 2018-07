Condições ruins do mar adiam baterias no Circuito Mundial de Surfe; Slater perde na estreia

Com as condições ruins do mar na 9ª etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Hossegor, na França, foram realizadas apenas duas baterias da competição até o momento. Dez brasileiros viram sua estreia ser adiada. Eles entrarão na água nesta terça-feira, às 3h, pelo horário de Brasília.

Nos únicos confrontos realizados até o momento, o destaque fica para a derrota do multicampeão Kelly Slater, que vai disputar a repescagem. O norte-americano obteve 7.00 e perdeu para Keanu Asing (8.00). "É legal vencer finalmente Kelly, porque eu nunca o havia derrotado antes. As ondas estão bem complicadas, está difícil até para remar. Se o 11 vezes campeão mundial não consegue encontrar um 2.00 lá fora, isso diz tudo. Estou focado em mim e no que eu preciso fazer para passar a bateria", comemorou Asing.

Jadson André será o primeiro brasileiro, ele vai disputar a terceira bateria contra o sul-africano Jordy Smith e o australiano Kai Otton. Na sequência vem: Miguel Pupo, Gabriel Medina, Italo Ferreira, Wiggolly Dantas, Alex Ribeiro, Caio Ibelli, Alejo Muniz, Filipe Toledo e o Mineirinho, Adriano de Souza.

Atual segundo colocado na classificação, Gabriel Medina busca o tri em Hossegor. Ele foi campeão mundial em 2014 e defende o título do ano passado. O brasileiro também pode assumir a liderança do ranking mundial, dependendo dos resultados de John John Florence. O havaiano depende apenas dele mesmo para garantir a primeira colocação.

CLASSIFICAÇÃO:

1) John John Florence (Havaí) - 41.650

2) Gabriel Medina (Brasil) - 37.450

3) Matt Wilkinson (Austrália) - 36.500

4) Jordy Smith (África do Sul) - 35.200

5) Kelly Slater (Estados Unidos) - 29.650

6) Joel Parkinson (Austrália) - 28.150

7) Adrian Buchan (Austrália) - 27.950

8) Filipe Toledo (Brasil) - 26.650

9) Italo Ferreira (Brasil) - 25.750

10) Julian Wilson (Austrália) - 25.700

11) Kolohe Andino (Estados Unidos) - 25.650

12) Adriano de Souza (Brasil) - 25.400

13) Mick Fanning (Austrália) - 25.200

14) Michel Bourez (Polinésia Francesa) - 25.150

15) Josh Kerr (Austrália) - 24.150

BATERIAS DA PRIMEIRA FASE:

1: Joel Parkinson (AUS) 11.00 x Nat Young (EUA) 6.47 x Matt Banting (AUS) 3.43

2: Kelly Slater (EUA) 7.00 x Kanoa Igarashi (EUA) 1.50 x Keanu Asing (HAV) 8.00

3: Jordy Smith (AFS) x Jadson André (BRA) x Kai Otton (AUS)

4: Matt Wilkinson (AUS) x Miguel Pupo (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA)

5: Gabriel Medina (BRA) x Dusty Payne (HAV) x Ryan Callinan (AUS)

6: John John Florence (HAV) x Conner Coffin (EUA) x Joan Duru (FRA)

7: Adrian Buchan (AUS) x Stuart Kennedy (AUS) x Jeremy Flores (FRA)

8: Italo Ferreira (BRA) x Wiggolly Dantas (BRA) x Alex Ribeiro (BRA)

9: Julian Wilson (AUS) x Caio Ibelli (BRA) x Alejo Muniz (BRA)

10: Kolohe Andino (EUA) x Sebastian Zietz (HAV) x Jack Freestone (AUS)

11: Filipe Toledo (BRA) x Josh Kerr (AUS) x Davey Cathels (AUS)

12: Adriano de Souza (BRA) x Michel Bourez (TAH) x Adam Melling (AUS)