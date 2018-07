Confederação celebra ano bom para o handebol brasileiro

"Na nossa avaliação, foi um ano muito positivo para o handebol", declarou. "Conseguimos a melhor classificação da história em Jogos Olímpicos, com a seleção feminina. Isso nos deu uma condição de sermos bem avaliados pelo Comitê Olímpico e pelo Ministério do Esporte e, assim, sermos incluídos no plano medalha. Isso tudo nos deixou muito felizes."

Mesmo com os elogios, o dirigente sabe que alguns ajustes precisam ser feitos para o crescimento do esporte no País, como um melhor rendimento da seleção masculina, que não foi a Londres. Para isso, Manoel Oliveira pretende seguir investindo no handebol, melhorando a estrutura disponível e trazendo novos parceiros para a modalidade.

"Ainda temos algumas coisas para serem concluídas, como o Centro de Treinamento da modalidade, em São Bernardo do Campo (SP), que será um componente muito importante no desenvolvimento do handebol. Os nossos novos patrocinadores foram outras grandes conquistas. Tudo isso somado faz com que nossa expectativa seja a melhor possível daqui para a frente", afirmou.