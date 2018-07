Confederação de Handebol encerra convênio vitorioso com time austríaco

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) confirmou as expectativas e anunciou, nesta sexta-feira, o fim do convênio que tinha com o clube austríaco Hypo Nö, maior campeão da história do handebol europeu, e que servia como base da seleção brasileira feminina, com seis jogadoras e o técnico campeões mundiais no ano passado.

De acordo com a CBHb, a decisão pela não renovação do contrato de convênio, firmado em 2011, se dá pela falta de investimentos por parte do clube austríaco. Nesta temporada, o time foi eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa como terceiro colocado do seu grupo. Enfrentando o Györi, da Hungria, atual campeão europeu e time da brasileira Duda, levou desconcertantes 41 a 22.

"O clube contou com poucas jogadoras nesta última temporada, sobrecarregando as nossas atletas que estão lá. Além disso, com um elenco reduzido, foi impossível fazer com que a equipe se classificasse para as finais da Liga dos Campeões", reclamou o presidente da CBHb, Manoel Luiz Oliveira.

Hoje oito brasileiras atuam pela equipe, sendo seis campeãs mundiais (Babi, Dara, Deonise, Fernanda, Ana Paula e a melhor do mundo Alexandra). As outras duas são jovens revelações para o futuro: Carolline e Francielle. Todas estão liberadas para fechar com outros clubes e deverão seguir na Europa. Babi, melhor goleira do Mundial, já acertou com o Baia Mare, da Romênia, para a próxima temporada.

O fim do convênio, aliás, deve acabar sendo bom para as campeã mundiais. Depois do título, elas ganharam mercado na Europa e poderão receber melhores salários do que os pagos pelo Hypo. O técnico Morten Soubak, que ainda precisa ajustar seu contrato com a CBHb, deve voltar a trabalhar exclusivamente no Brasil.

"Entendemos que a parceria foi um fator importante para o desenvolvimento do handebol feminino até aqui e grande responsável pela conquista da medalha de ouro inédita no Campeonato Mundial. Com isso, estamos avaliando se vale a pena buscarmos outra equipe que tenha interesse em fazer esse acordo e de atender as nossas expectativas", explicou o presidente da CBHb.