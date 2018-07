Confederação de Rugby anuncia centralização da Seleção Masculina

Após os bons resultados colhidos com a Seleção Feminina, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) anunciou na última sexta-feira, 27, a centralização da Seleção Masculina de Rugby Sevens. Os 20 atletas foram selecionados pelo técnico Andrés Romagnoli após uma série de treinamentos e ficarão centralizados em São José dos Campos (SP), onde terão treinos diários, sempre tendo em mente o melhor desempenho nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016

Os atletas escolhidos são: André Luis Nascimento Silva (SPAC), Arthur Bonfim Bergo (SPAC), Bruno Garcia Silva (Jacareí), Diego Martins Gimenez Lopez (Pasteur), Felipe Claro Sant'Ana Silva (SPAC), Felipe Oliveira Bicudo (Curitiba), Fernando Portugal (São José), Frederico Cândido Costa (BH Rugby), Gabriel Bolzan Motta (Charrua), Gustavo Barreiros de Albuquerque (Curitiba), Jefferson Felisberto (São José), Jose Vitor Silva Barbosa (São José), Lucas Domingues (São José), Lucas Drudi Romeu (Jacareí), Lucas Rodrigues Duque (São José), Marco Antonio Cervi (Desterro), Martin Schaefer (SPAC), Pedro Henrique Lopes (São José), Rodrigo Andrioli (Chapecó) e Thiago Maihara (Pasteur).

"Tive uma série de treinamentos para conhecer os jogadores interessados no projeto. Junto com o assistente técnico Maurício Coelho foi definido este grupo de atletas", afirma o treinador Andrés Romagnoli. "Acredito que o ponto forte desse grupo é que estão todos muito empolgados e com objetivo de melhorar. Sei que precisamos trabalhar muito a parte técnica e física, principalmente, e a centralização vai ajudar nesses pontos".

Além destes, compõe o grupo da Seleção de Sevens mais sete jogadores descentralizados, que continuarão treinando em suas respectivas cidades, juntando-se aos demais apenas nos treinamentos de fim de semana. São eles: Moisés Duque (São José), Rodolfo Marue Kirch Sampaio Veiga (Desterro), Allan Josefh Martins (SPAC), Erick Monfrinatti Cogliandro (São José), Lucas Amadeu Muller (Desterro), Diogo Borges (São José) e Daniel Gregg (Niterói).

Apesar de definir apenas nesta semana a equipe, Andrés já comandou os Tupis no Roma Sevens, tradicional torneio disputado na capital italiana. Os brasileiros ficaram em oitavo lugar e o balanço foi positivo, ainda que a equipe tenha muito a crescer. "Este é um trabalho de longo prazo, mas devemos ir alcançando pequenos objetivos torneio a torneio", finaliza o treinador.

A centralização da Seleção Masculina de Rugby Sevens é inspirada no trabalho feito com a equipe feminina, que desde maio de 2013 está centralizada em São Paulo. Cerca de 30 meninas treinam diariamente e já colhem os frutos deste processo.