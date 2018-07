Confederação define técnico interino da seleção feminina de handebol

A Confederação Brasileira de Handebol anunciou nesta sexta-feira que Sérgio Graciano será o técnico interino da seleção feminina até a confirmação do novo treinador efetivo da equipe. Graciano vai liderar a equipe no período de treinos agendado para junho e também na disputa do Campeonato Pan-Americano, no mesmo mês, em Buenos Aires.

"A Confederação Brasileira me fez o convite e eu não poderia recusar. Estou muito feliz e será um prazer ajudar a seleção feminina neste momento de transição. Nós que trabalhamos com esporte somos movidos a desafios e este será mais um na minha carreira. Quero ajudar a reestruturar esse grupo que é vencedor e já nos deu tantas alegrias", afirmou Graciano.

De acordo com a confederação, o novo técnico efetivo já está definido, e será um estrangeiro, assim como era o dinamarquês Morten Soubak, que deixou o comando da equipe em dezembro. A entidade, contudo, não revela o nome do escolhido porque ele ainda tem vínculo com um clube.

Enquanto o estrangeiro não chega ao time, o interino vai preparar a equipe nos treinamentos do próximo mês. E deve contar com jogadores que já conhece bem na seleção porque atual no Blumenau-SC, time que comanda nas competições nacionais.

Sérgio Graciano vai ter a oportunidade de reencontrar jogadoras com quem já trabalhou. "Vou estar ao lado de ex-atletas minhas como Deonise, Ana Paula, Duda, Babi e Jéssica. A maioria já passou por mim, em clubes ou seleções de base. Estou feliz por retomar algumas parcerias. Acho que isso vai facilitar porque elas conhecem minha metodologia, temos empatia e, assim, as coisas tendem a fluir melhor", disse Graciano que, na comissão técnica, terá as companhias de Cristiano Rocha e Daniel Soares, o Cubano, como auxiliares técnicos.