Confederações: Aldo dá esperança de Recife ser sede

A menos de um mês do anúncio definitivo das sedes da Copa das Confederações, Recife ganhou uma sobrevida. Depois de o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, afirmar no início da semana que a competição dificilmente deve ser realizada em seis cidades, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, reiterou ontem sua confiança na conclusão da Arena de Pernambuco. No dia 8 de novembro, em São Paulo, serão divulgadas as sedes.

No mesmo dia, a Fifa vai revelar também o mapeamento de ingressos para a competição, com preços e locais de compra. A venda começa em 3 de dezembro, dois dias após o sorteio da Copa das Confederações, previsto para o dia 1.º, no Anhembi.

Para manter vivo o sonho do Recife, o ministro do Esporte se apega às estatísticas. "As obras na Arena Pernambuco estão hoje no ritmo mais acelerado dos 12 estádios que vão receber a Copa do Mundo. Mantendo o ritmo, estatisticamente é possível que o estádio esteja pronto até a Copa das Confederações", disse Rebelo, após reunião do Comitê Organizador Local (COL), no Rio.

Valcke, que durante visita a Belo Horizonte havia dito que, no momento, o Brasil não está "no nível de ter seis estádios prontos para a Copa das Confederações", foi internado na quarta-feira à tarde no hospital Samaritano, no Rio, após voltar de Porto Alegre, onde vistoriou a obra no Beira-Rio. Está com uma infecção renal e passa bem, segundo a Fifa, mas não há previsão de alta.

Ontem, na entrevista coletiva, Valcke foi substituído pelo diretor de comunicação da Fifa, o italiano Walter De Gregorio. "Dê-nos tempo até 8 de novembro. O que o ministro disse é verdade: estatisticamente, há tempo'', afirmou. O diretor, no entanto, ressaltou que os estádios devem ficar prontos não só para a competição, mas para os testes que a precedem.

O presidente do COL e da CBF, José Maria Marin, revelou ter recebido anteontem carta do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que, segundo ele, garantiu a inauguração da arena para 14 de abril de 2013: "Portanto, dois meses antes da competição", disse. "Acho que nós não vamos duvidar das palavras e da assinatura de um governador", afirmou Marin sobre Campos, possível candidato do PSB à presidência da República, em 2014.

Abril, no entanto, pode ser tarde demais. Para a Fifa, o ideal seria ter todos os estádios entregues até dezembro, mas uma exceção foi aberta justamente a um dos principais, o Maracanã, que será entregue em fevereiro. A entidade não admite publicamente um prazo máximo. O único prazo oficialmente reconhecido pela Fifa é o de "proibir atividades no campo de jogo cerca de três semanas antes do evento, quando a Fifa e o COL assumem oficialmente o estádio".

No momento, a Arena Pernambuco está com índice de conclusão de 64% e tem um cronograma que prevê avançar ao menos 6% mensalmente.

Porto Alegre. Segundo Aldo Rebelo, o Internacional já comunicou à Fifa que vai fechar o Beira-Rio para a disputa de jogos logo após a última partida do time pelo Campeonato Brasileiro, em 25 de novembro, contra a Portuguesa. A reforma do estádio só deve ser concluída no fim de 2013.