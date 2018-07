Confederações terão 52,9% a mais de verba em 2011

Segundo o COB, este ano o valor inicial estimado de repasse às confederações (o valor real só poderá ser anunciado no fim do mês) era R$ 45 milhões. No ano que vem, as entidades deverão receber R$ 68,8 milhões a serem divididos da seguinte forma: R$ 54,8 milhões diretamente para as entidades e R$ 14 milhões para o Fundo Olímpico, destinado a financiar projetos especiais com prioridade para esportes individuais.

Além da inclusão do rúgbi e do golfe, que receberão R$ 500 mil na próxima temporada, o COB decidiu por escalonar o aumento às confederações: as que possuem patrocínio terão um aumento menor do que as que não contam com apoio financeiro. As confederações com direito a maior repasse são as do atletismo, desportos aquáticos, handebol, judô, vôlei mais vela e motor, todas com R$ 3 milhões.

O handebol, que não proporcionou medalhas olímpicas ao Brasil, teve repasse semelhante às modalidades "medalhistas" porque perdeu o patrocínio da Petrobrás.