Confederações terão 52,9% a mais em 2011

Segundo o COB, este ano a estimativa inicial de repasses (o valor real só poderá ser anunciado no fim do mês) era de R$ 45 milhões. No ano que vem, as entidades deverão receber R$ 68,8 milhões, que serão divididos da seguinte forma: R$ 54,8 milhões para as entidades e R$ 14 milhões para o Fundo Olímpico, criado para financiar projetos especiais, com prioridade para esportes individuais.

Além da inclusão do rúgbi e do golfe, que devem receber R$ 500 mil cada, o comitê decidiu escalonar o aumento concedido às confederações. As que possuem patrocínio terão um reajuste menor do que as que não contam com apoio de empresas. As confederações com direito aos maiores repasses serão atletismo, desportos aquáticos, vela e motor, handebol, judô e vôlei, cada uma com R$ 3 milhões.

O handebol, que não proporcionou medalhas olímpicas, teve repasse semelhante ao das modalidades "medalhistas" porque perdeu o patrocínio da Petrobrás.