Confederações terão R$ 67,4 milhões em 2013 O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou ontem a verba para 2013 da Lei Agnelo/Piva, que distribui 2% dos recursos das loterias para o esporte. As 29 confederações de modalidades olímpicas (com exceção ao futebol) dividirão R$ 67,4 milhões - em 2012, foram R$ 60,9 milhões. Atletismo, desportos aquáticos, judô, vela e vôlei terão à disposição o teto de repasse: R$ 3,5 milhões. Outros R$ 47 milhões serão administrados diretamente pelo COB para projetos especiais com as confederações e atletas.