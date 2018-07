Confiança em ter Montillo é grande. E sem pagar mais

SÃO PAULO - Nada abala a confiança do Corinthians em contar com o meia argentino Montillo para 2012. Nem mesmo a "ameaça" do novo presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, de que o preço de 15 milhões (R$ 36 mi) vale apenas até amanhã.

O dirigente mineiro está irredutível nos valores. Promete não medir esforços para segurar sua estrela, mas ao mesmo tempo pressiona o Alvinegro a aumentar sua proposta. O Corinthians ofereceu 10 milhões (R$ 24 milhões) e mostra total confiança num desfecho feliz.

Mas apenas para o início de janeiro. "Esse valor é até sábado, tudo bem. Deixa ele (Gilvan de Pinho) falar, não tem problema", afirmou o presidente corintiano Roberto de Andrade. "Ele está fazendo o papel dele, mas vamos ver a vontade do jogador."

Montillo, antes de embarcar para as férias na Argentina, definiu salários e tempo de contrato com o Corinthians. E deixou claro aos mineiros seu interesse em disputar outra Libertadores.

O meia sonha com o título intercontinental, do qual chegou perto em 2010, com a Universidad de Chile, ao cair nas semifinais e que acabou frustrado com o Cruzeiro nesta temporada.

Roberto de Andrade viajou ontem à tarde para descansar no réveillon. Garante se desligar do assunto no momento. Sem a concorrência do São Paulo, que parece ter desistido do negócio, o dirigente programa nova investida para o início da próxima semana. A ideia é, já na quarta-feira, data da reapresentação do elenco, ter a situação definida.

"Fizemos uma boa oferta, sim, e estamos confiantes. Vamos deixar entrar o ano, ficar no aguardo pelo posicionamento do Cruzeiro", disse. "Na segunda-feira vamos dar continuidade às negociações", prosseguiu.

A diretoria corintiana não confirma, mas colocou alguns de seus jogadores à disposição dos mineiros. Entre eles estariam o meia Danilo e o zagueiro Chicão.

Nas novas conversas, podem surgir outros nomes. Jorge Henrique, que esteve na lista de desejos do Cruzeiro no início do ano, pode ser oferecido agora.

Apesar de relutar o quanto pode, Roberto de Andrade não descarta um aumento na proposta financeira ao Cruzeiro como última tentativa. "Não vou dizer nem que sim nem que não sobre aumentar algum centavo na nossa proposta."

Adriano. O atacante Adriano pode voltar atrás e arcar com os R$ 82 mil em despesas médicas de Adriene Cyrilo, de 20 anos, operada após o tiro acidental que atingiu sua mão esquerda, dentro do carro do jogador. A confissão da garota, anteontem, quando admitiu ter mentido e contou à polícia ter sido ela quem segurava a arma, teria feito o jogador mudar de ideia. O atleta também não pretende processar a jovem por calúnia.