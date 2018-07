Confiante, atacante Borges vê boas chances de título

Borges chegou ao Santos depois da conquista do bicampeonato paulista, teve de ficar na torcida nas fases decisivas da Libertadores e agora quer recuperar o tempo perdido. Em sete jogos do Brasileiro, o artilheiro contratado a pedido de Muricy Ramalho marcou seis gols. E poderia ter sido bem mais se a parceria com Neymar não começasse só contra o Flamengo, quarta-feira.

"Pelo pouco tempo que tivemos para treinar, a gente se entendeu até bem demais. Tínhamos treinado juntos só 40 minutos no coletivo de segunda-feira e conseguimos uma boa movimentação. Fizemos juntos quatro gols", analisou o atacante.

Para ele, o mais difícil é saber o que Neymar vai fazer quando está com a bola. "Sempre soube da grande qualidade técnica dele, mas só jogando ao seu lado vi que a sua rapidez de raciocínio é impressionante."

Apesar dos poucos jogos realizados, Borges aposta que o Santos será campeão. "Nossa equipe é jovem, está se formando na competição e tem muito a crescer ainda. Acho que é possível ganhar o título do Brasileiro."

Difícil situação. Lanterna da competição, o Atlético-PR terá vários desfalques, entre eles o atacante Madson e o zagueiro Gustavo, suspensos. Rodriguinho entra no ataque. O técnico Renato Gaúcho faz mistério sobre quem joga na defesa.