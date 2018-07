Confiante, Daniel Carvalho admite estar acima do peso

Se depender da confiança de Daniel Carvalho, o torcedor palmeirense pode ficar tranquilo. Apesar de não ter ido tão bem no Atlético-MG, o meia de 28 anos foi apresentado oficialmente ontem como a grande contratação para a temporada. Acima do peso, ele afirmou que precisa de uma semana para entrar em forma e que 2012 será o ano da volta por cima dele e do Palmeiras.

"O clube não teve um bom 2011, e também passei dificuldades no Atlético-MG. Espero que este ano seja melhor para os dois. Se jogar como joguei no fim do ano passado, posso dizer que o Palmeiras fez um bom investimento", garantiu o meia. Ele pediu à torcida. "Não dá para me comparar agora com aquele jogador do Internacional, de dez anos atrás. Meu melhor momento foi no CSKA (2003 a 2009), onde conquistamos tudo e quase ninguém aqui viu."

Ele não estará em campo no amistoso contra o Ajax, sábado, no Pacaembu. Fora de forma, ele garante que ficará à disposição para a estreia do time no Campeonato Paulista no dia 22, contra o Bragantino. Por enquanto, a ordem é emagrecer. "Não vou falar em números, mas vou ter de perder um pouco de peso. Em uma semana estarei bem."

Embaixador alviverde. Uma semana após anunciar sua aposentadoria, Marcos dará sua primeira entrevista como aposentado na manhã de hoje. E o agora ex-atleta já tem planos: um deles, bastante viável e próximo de ser fechado, é de se tornar o embaixador da Arena Palestra.

O Palmeiras também tem projetos para o goleiro que fez história no clube. A diretoria de marketing, com o presidente Arnaldo Tirone, estuda eternizar a camisa 12, não deixando mais nenhum atleta palmeirense vestir o manto usado por Marcos.

PALMEIRAS. DIRETORIA JÁ DESCARTA ACORDO POR CARLOS ALBERTO