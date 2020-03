Confira a lista de treinos ao vivo e dicas esportivas durante a quarentena

Durante o período de quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas seguem tentando manter a rotina de treinamentos em casa. Sem poder sair para praticar algumas das principais atividades físicas ao ar livre, o jeito é apostar na improvisação e se exercitar com ajudas online. Em lives nas redes sociais, milhares de internautas costumam acompanhar a rotina de atletas, famosos e profissionais de educação física para fazer exercícios sem equipamentos.

"O treinamento em casa é de grande importância em tempos de isolamento social e quarentena. Mantém o corpo em atividade, melhora o gasto calórico, ocupa o tempo e deixa a mente das pessoas um pouco menos voltada aos problemas da pandemia, diminuindo um pouco sintomas de ansiedade e depressão decorrentes do confinamento", explica o médico do esporte Diogo Vilar.

Diogo também conta que o fechamento das academias resultou em um número muito grande de pessoas buscando treinamentos onlines para fazer em casa. No entanto, é importante seguir algumas regras. "Procure perfis que sejam realmente de profissionais de educação física com experiência em treinamento, tente manter ao máximo hidratação e alimentação adequadas, siga e faça treinos compatíveis com o seu condicionamento físico e, mesmo tendo todo tempo do mundo, tente dar pelo menos dois dias de descanso na semana se os seus treinos forem de alta intensidade".

O Estado listou alguns perfis para você acompanhar durante a quarentena:

Michael Lorenzen - @mlorenzen21

Michael Lorenzen, jogador de beisebol do Cincinnati Reds, está usando a sua conta no Instagram para fazer lives toda terça, quinta e sábado. "Com os tempos difíceis que estamos enfrentando, quero poder aproveitar esta oportunidade para me conectar e crescer com meus fãs que considero familiares. Nas terças e quintas-feiras, vou realizar um treino em casa de 15 minutos, onde não é necessário nenhum equipamento. Aos sábados, técnicas de recuperação, movimento ou condicionamento físico".

Amanda Bisk - @amandabisk

Amanda Bisk, ex-atleta do salto com vara, usa a sua conta no Instagram com mais de 720 mil seguidores para exibir exercícios e aulas de ioga.

Rafa Lund - @rafalund

O treinador físico de celebridades Rafa Lund está compartilhando os treinamentos de famosos como Juliana Paes, Deborah Secco e Flavia Alessandra no Instagram. Alguns métodos são exibidos em lives e outros treinos estão disponíveis no IGTV de sua conta.

Chico Salgado - @chico_salgado

Professor de educação física, Chico Salgado é outro profissional que atende celebridades. Durante a quarentena, ele faz lives diárias com Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Aline Riscado e Larissa Manoela, entre outros famosos.

Corrida Perfeita - @corridaperfeita

No perfil "Corrida Perfeita", os internautas podem acompanhar a programação semanal de lives e também verificar os vídeos de treinos que ficam disponíveis na conta.

Italo Marsili - @italomarsili e @tony_geremias

O coach Italo Marsili promove transmissões ao vivo diariamente. Além disso, ele responde perguntas dos internautas tirando dúvidas sobre a rotina de treinamentos em casa. Em sua conta no Instagram o profissional conta com 1 milhão de seguidores e está lançando um ao vivo em parceria com @tony_geremias, instrutor de esportes e ginástica, para compartilhar treinamentos com os internautas.

Chang - @tabatachang

Neste perfil, os internautas podem acompanhar lives de treinos todos os dias durante a quarentena às 15h durante a semana e às 10h30 aos finais de semana.

Anitta - @anitta e @qgdaanitta

No perfil "Central de Fãs QG da Anitta" e em sua própria conta oficial a cantora Anitta está ajudando seus fãs com treinos em casa. A cantora está compartilhando aulas com o seu personal trainer às 08h.

PARA QUEM QUER DESCANSAR

OUTRAS OPÇÕES

Algumas atividades convencionais não são recomendadas para o momento. Veja alguns exemplos do que pode ou não ser feito:

PODE

Andar de bicicleta

Fazer exercícios em casa

Jogar vídeo-game, desde que não seja com muita gente em volta

Correr ou caminhar sozinho

NÃO PODE