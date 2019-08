Confira a lista dos atletas medalhistas do Brasil no Pan de Lima

LEIA TAMBÉM > Atletas do Brasil para ficarmos de olho visando a Olimpíada de Tóquio

A delegação brasileira terminou os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, no último domingo, com a melhor participação da história. Os atletas do País subiram ao pódio para receber 171 medalhas, das quais 55 foram de ouro. O retrospecto deu à nação o segundo lugar geral no quadro de premiações, atrás apenas dos Estados Unidos. Foi a melhor colocação desde o Pan de 1963, em São Paulo.

A grande quantidade de premiações em variados esportes, como triatlo, arremesso de peso e surfe, deixam o Time Brasil confiante para daqui um ano, nos Jogos de Tóquio, conseguir repetir os bons resultados. Para fechar a cobertura do Pan, o Estado preparou a lista completa de quais brasileiros subiram ao pódio em Lima e ajudaram a delegação a se destacar nas competições.

Ouro

- Luisa Baptista - Triatlo, individual feminino

- Bruna Wurts - Patinação Artística, feminino

- Edival Marques - Taekwondo (-68kg)

- Equipes - Ginástica Artística, masculino

- Isaquias Queiroz - Can. Velocidade C1-1000

- Triatlo, Equipe mista

- Milena Titoneli - Taekwondo (-67kg)

- Caio Souza - Gin. Artística, Individual Geral

- Francisco Barreto - Gin. Art, cavalo c/ alças

- Fernando Reis - Levant. de Pesos +109kg

- Seleção feminina - Handebol

- Francisco Barreto - Gin. Artística, barra fixa

- Lena Ribeiro - Surfe, SUP Race feminino

- Ygor Coelho - Badminton, individual M

- Beatriz Ferreira - Boxe (-60kg)

- Ana Marcela Cunha - Mar. Aquát., 10km F

- Ana Sátila - Canoagem Slalom, C1 F

- Pedro Gonçalves - Can. Slalom, K1 M

- Chloé Calmon - Surfe, longboard F

- Ana Sátila - Can. Slalom, K1 Extremo F

- Pedro Gonçalves, Can.Slalom K1 Extremo

- João Menezes - Tênis, simples masculino

- Conjunto (3 arcos/2 maças) - Gin. Rítmica

- João Gomes Jr. - Natação, 100m peito M

- H. Calderano/G. Tsuboi - T. Mesa, Duplas M

- Leonardo de Deus - Natação, 200m borb. M

- Equipe - Natação, 4x100m livre masculino

- Equipe - Hipismo, Saltos

- Darlan Romani - Atletismo, Arrem. peso M

- Hugo Calderano, Tênis de mesa, individual

- Fernando Schefer - Natação, 200m livre M

- Alison Brendom - Atletismo, 400m c/ barreiras

- Renan Torres - Judô, -60kg M

- Larissa Pimenta - Judô, -52kg F

- Marcelo Chierighini - Natação, 100m livre M

- Equipe - Natação, 4x100m medley Misto

- Ederson Pereira - Atletismo, 10.000m M

- Marlon Zanotelli - Hipismo saltos, Individual M

- Patrícia Freitas - Vela, RS:X feminino

- Marco Grael/Gabriel Borges - Vela, 49er

- Rafaela Silva - Judô, -57kg

- Revezamento - Atletismo, 4x100m rasos F

- Revezamento - Atletismo, 4x100m rasos M

- Etiene Medeiros - Natação, 50m livre F

- Bruno Fratus - Natação, 50m livre M

- Revezamento - Natação, 4x200m livre M

- Martine Grael/Kahena Kunze - Vela, 49erFX

- Bruno Lobo - Vela, Fórmula Kite

- Altobeli Santos - Atletismo, 3000m com obstáculos, M

- Matheus Dellagnelo - Vela, Sunfish

- Eduardo Yudy - Judô, -81kg

- Valéria Kumizaki - Karatê, 55kg F

- Guilherme Costa - Natação, 1500m M

- Seleção feminina de basquete

- Mayra Aguiar - Judô, -78kg F

Prata

- Vittoria Lopes - Triatlo, individual feminino

- Manoel Messias - Triatlo, individual masculino

- Talisca Reis - Taekwondo (-49kg)

- Henrique Avancini - Ciclismo MTB masculino

- Ícaro Miguel - Taekwondo (-80kg)

- Arthur Nory - Ginástica Artística, Individual Geral M

- Arthur Zanetti - Ginástica Artística, Argolas

- Marcelo Suartz - Boliche, individual masculino

- Caio Souza - Ginástica Artística, Paralelas

- Arthur Nory - Ginástica Artística, Barra fixa

- Keno Marley - Boxe (81kg)

- Jucielen Romeu - Boxe (57kg)

- Vinnicius Martins - Surfe, SUP Race masculino

- Hebert da Conceição - Boxe (-75kg)

- Caio Bonfim - Atletismo, Marcha Atlética 20km

- Equipe - Hipismo, CCE

- Barbara Domingos - Ginástica Rítmica, Fita

- Gustavo Tsuboi/Bruna Takahashi - Tênis de mesa, duplas mistas

- Andressa Morais - Atletismo, Disco Feminino

- Altobeli Santos - Atletismo, 5000m Masculino

- Fernando Scheffer - Natação 400m livre

- Equipe - Natação, 4x100m livre feminino

- Paulo Andre Oliveira - Atletismo, 100m rasos

- Magno Nazaret - Ciclismo pista, contra relógio

- Breno Correia - Natação, 200m livre M

- Equipe - Natação, 4x100m livre Misto

- Guilherme Guido - Natação, 100m costas M

- Miguel Valente - Natação, 800m livre M

- Dois sem - Remo, masculino

- Paola Reis - Ciclismo, BMX Racing F

- Anderson Ezequiel - Ciclismo, BMX Racing M

- Vitoria Rosa - Atletismo, 200m rasos

- Equipe - Esgrima, Florete masculino

- Daniel Cargnin - Judô, -66kg

- Bruno Fontes - Vela, Laser

- Aline Silva - Wrestling, Livre 76kg

- Leonardo Santos - Natação, 400m medley M

- Augusto Dutra - Atletismo, Salto com vara M

- C.Biekarck/G.Ficker/I.Ficker - Vela, Ligthning

- Equipe - Tênis de Mesa, feminino

- Caio Pumputis - Natação, 200m medley

- Equipe - Natação, 4x100m medley M

- Hernani Veríssimo - Karatê, Kumite 75kg M

- Douglas Brose - Karatê, Kumite 60kg M

- Marcus D'Almeida - Tiro com arco, individual

Bronze

- Gustavo Casado - Patinação Artística, masculino

- Paulo Ricardo - Taekwondo (-58kg)

- Equipe - Ginástica Artística, feminino

- Jaqueline Mourão - Ciclismo MTB feminino

- Julio Almeida - Tiro Esportivo, Pistola de ar 10m

- Vagner Souta - Canoagem Velocidade, K1 1000

- Ana Paula Vergutz - Canoagem Velocidade, K1 500

- Flavia Saraiva - Ginástica Artística, individual geral

- Equipe - Hipismo, Adestramento

- Maicon Andrade - Taekwondo (+80kg)

- Raiany Fidelis - Taekwondo, (+67kg)

- Priscila Oliveira/Isabela Abreu - Pentatlo Moderno, revezamento feminino

- Mariana Nep - Esqui Aquático, wakeboard

- Carol Horta/Ângela - Vôlei de praia, feminino

- Roberto Schmits - Tiro Esportivo, fossa olímpica

- Abner Teixeira - Boxe (91kg), masculino

- Flavia Figueiredo - Boxe (75kg), feminino

- Flavia Saraiva - Ginástica Artística, solo feminino

- Velocidade por equipes - Ciclismo Pista, masculino

- Badminton - Duplas masculinas (Fabricio Farias/Francielton Farias)

- Badminton - Duplas femininas (Samia Lima/Jaqueline Lima)

- Badminton - Duplas femininas (Tamires Santos/Fabiana Silva)

- Badminton - Duplas mistas (Fabricio Farias/Jaqueline Lima)

- Saltos Ornamentais - Plataforma sincronizada 10m masculino

- Natalia Gaudio - Ginástica Rítmica, Individual geral

- Conjunto (Geral) - Ginástica Rítmica

- Duplas femininas - Tênis, Carol Meligeni/Luisa Stefani

- Erica Sena - Atletismo, marcha atlética 20km feminino

- Nicole Pacelli - Surfe, SUP wave feminino

- Viviane Jungblut - Maratonas Aquáticas, 10km feminino

- Felipe Borges - Canoagem Slalom, C1 masculino

- Carlos Parro - Hipismo CCE, individual

- Conjunto (5 bolas) - Ginástica Rítmica

- Vôlei - masculino

- Bia Bulcão - Esgrima, florete individual

- Seleção masculina - Handebol

- Jessica Yamada/Bruna Takahashi - Tênis de Mesa, duplas femininas

- Fernanda Martins - Atletismo, Disco Feminino

- Luiz Altamir Melo - Natação 400m livre

- Vitoria Rosa - Atletismo, 100m rasos feminino

- Bruna Takahashi - Tênis de mesa, individual feminino

- Nathalie Moellhausen - Esgrima, espada individual F

- Larissa Oliveira - Natação, 200m livre F

- Vinicius Lanza - Natação, 100m borboleta M

- Leonardo de Deus - Natação, 200m costas M

- W.Giaretton, G.Campos, F.Moreira e A.Fontoura - Remo, 4 sem, M

- Uncas Tales/Lucas Verthein - Remo, duplo skiff M

- Etiene Medeiros - Natação, 100m costas F

- Larissa Oliveira - Natação, 100m livre F

- Viviane Jungblut - Natação, 800m feminino

- Giullia Penalber - Wrestling, 57kg livre F

- Filipe Otheguy - Pelota Basca, individual M

- Equipe - Karatê, kata feminino

- Equipe - Karatê, kata masculino

- Gabriela Nicolino/Samuel Albrecht - Vela, Nacra 17

- Lais Nunes - Wrestling, Livre 62kg F

- Jeferson Santos - Judô, -73kg M

- Brandonn Almeida - Natação, 400m medley M

- Equipe - Natação, 4x200m livre F

- Equipe - Polo Aquático, feminino

- Eduardo Rodrigues - Atletismo, 110m com barreiras M

- Equipe - Tênis de Mesa, masculino

- Juliana Duque/Rafael Martins - Vela, Snipe

- Jessica de Paula - Karatê, -50kg F

- Aléxia Castilhos - Judô, -63kg F

- Equipe - Polo Aquático, masculino

- Leonardo Santos - Natação, 200m medley M

- Equipe - Natação, 4x100m medley F

- Beatriz Souza - Judô, +78kg F

- David Moura - Judô, +100kg M

- Vinicius Figueira - Karatê, Kumite, 67kg M