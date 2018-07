Confira a pesagem oficial do UFC 170, em Las Vegas

SÃO PAULO - Ronda Rousey e Sara Mcmann terão o primeiro encontro antes do combate que vale o cinturão da categoria peso-galo. As norte-americanas vão invictas para o confronto do UFC 170.

O evento também terá a presença de Demian Maia e do canadense Rory MacDonald, que se enfrentam pelos meio-médios. O brasileiro tenta se reabilitar após perder para Jack Shields em outubro do ano passado. Raphael Assunção e Rafaello Oliveira também marcarão presença em Las Vegas.